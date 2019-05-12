РФ заглушает украинские радиостанции в Крыму

Новости Украины: В Крыму сигналы украинских радиостанций глушатся Россией.

Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах северного Крыма полностью или частично заглушается сигналом российских FM радиостанций.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" по итогам мониторинга, проведенного в марте-апреле 2019 года.

"Мониторы КПГ проверили 13 частот 7-ми украинских радиостанций, которые получили от Нацсовета по телевидению и радиовещанию разрешение на вещание на территории Северного Крыма из подконтрольных Украине поселков Чонгар и Чаплынка", - говорится в сообщении.

По данным "Крымской правозащитной группы", мониторинг был организован с помощью автомагнитол в населенных пунктах Cеверного Крыма, расположенных рядом с находящимся возле админграницы с оккупированным полуостровом пунктом пропуска Чаплынка.

В частности, мониторинг проведен в следующих 20 населенных пунктах: Надежино, Красноармейское, Вишневка, Крепкое, Танковое, Пролетарка, Красноперекопск, Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Перекоп, Армянск, Суворово, Пятихатка, Карпова балка, Филатовка, Ишунь, Томашевка, Воинка.