Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Трамп сообщил, как избежать высоких пошлин
Трамп сообщил, как избежать высоких пошлин
На Киевщине сотрудники скорой не захотели помочь пьяному пациенту
На Киевщине сотрудники скорой не захотели помочь пьяному пациенту
Вратарь Бетиса заинтересовал Барселону
Вратарь Бетиса заинтересовал Барселону
Полезные советы: как выбрать удобную позу для сна
Полезные советы: как выбрать удобную позу для сна

В Северодонецке состоялось прощание с бойцом "Айдара", погибшим на Донбассе

В Северодонецке состоялось прощание с бойцом "Айдара", погибшим на Донбассе
04:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Северодонецке попрощались с погибшим бойцом "Айдара".

В Северодонецке Луганской области состоялось прощание с бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиным (позывной Скиф), погибшим 7 мая в районе поселка Пивденное Донецкой области от пули снайпера оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Александрович Дрогин (позывной Скиф) родился 22 декабря 1986 года в Северодонецке.В 2010 году проходил срочную службу в 703-м отдельном Винницком полку оперативного обеспечения на Львовщине.

С 2015 года находился на войне. Служил старшим солдатом, командиром отделения 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. У него остались мать и жена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прощание, Айдар, Бооец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
02 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
03 Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
04 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
05 Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО
США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО
РФ заглушает украинские радиостанции в Крыму
РФ заглушает украинские радиостанции в Крыму
Украинские авиакомпании стали более пунктуальными
Украинские авиакомпании стали более пунктуальными
Лучшие поздравления с Днем матери 2019 в открытках (Фото)
Лучшие поздравления с Днем матери 2019 в открытках (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь