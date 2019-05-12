В Северодонецке состоялось прощание с бойцом "Айдара", погибшим на Донбассе

Новости Украины: В Северодонецке попрощались с погибшим бойцом "Айдара".

В Северодонецке Луганской области состоялось прощание с бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиным (позывной Скиф), погибшим 7 мая в районе поселка Пивденное Донецкой области от пули снайпера оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Александрович Дрогин (позывной Скиф) родился 22 декабря 1986 года в Северодонецке.В 2010 году проходил срочную службу в 703-м отдельном Винницком полку оперативного обеспечения на Львовщине.

С 2015 года находился на войне. Служил старшим солдатом, командиром отделения 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. У него остались мать и жена.