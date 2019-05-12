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На Киевщине сотрудники скорой не захотели помочь пьяному пациенту

На Киевщине сотрудники скорой не захотели помочь пьяному пациенту
01:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Медики скорой помощи отказались помочь пьяному пациенту.

В Киевской области открыли уголовное производство относительно ненадлежащего выполнения медиками своих обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для больного.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области. Событие произошло еще 20 апреля в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

Во время вызова для оказания медицинской помощи местному жителю, сотрудники экстренной медицинской помощи, ссылаясь на то, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, вместо больницы доставили больного без сознания к дому сельского председателя и, достав его из скорой, положили на землю возле забора домовладения.

В тот же день сельский председатель повторно вызвал бригаду экстренной медицинской помощи в том же самом составе, и тогда уже все же больного забрали в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Скорая помощь: в каких случаях "неотложка" не приедет на вызов

Через два дня больной скончался в реанимации. Местной прокуратуре об инциденте сообщили 25 апреля. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Киев, Скорая помощь, Киевщина, Пьяный.
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