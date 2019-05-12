В Житомире установили всеукраинский танцевальный рекорд ко Дню матери

Новости Украины: Ко Дню матери в Житомире установлен новый танцевальный рекорд.

На пешеходной улице Михайловской в Житомире 125 мам вместе с детьми установили всеукраинский танцевальный рекорд ко Дню матери.

Об этом сообщает Житомирская ОГА.

"В преддверии Дня матери в Житомире установили всеукраинский танцевальный рекорд "Танцую с мамой". Участниками рекорда стали 125 мам и их дети, которые повторяли движения специально созданной танцевальной композиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди участников мероприятия разыграли подарки от спонсоров: сертификаты на фотосессию, абонемент в спортивный комплекс, салон красоты и подарочный сертификат в детский магазин.

Кроме танцевального действа, участников праздника ожидал городок развлечений, где родители могли получить полезную информацию о детском отдыхе. По случаю Дня матери на Михайловской улице также обустроили тематическую фотозону.