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В Харькове взяли под стражу двух подростков, едва не забивших ногами прохожего

В Харькове взяли под стражу двух подростков, едва не забивших ногами прохожего
06:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото из открытых источников

Новости Украины: Вынесен приговор двум подросткам, избившим ногами прохожего.

Ленинский райсуд Харькова избрал меру пресечения двум подросткам (16 и 17 лет), подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине (ч.2 ст.121 УК Украины).

"По требованию прокуратуры Ленинский районный суд Харькова избрал для двух несовершеннолетних... меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия в конце марта неподалеку от Привокзальной площади подростки поссорились с прохожим, который, по их словам, предложил им купить наркотики. Ссора переросла в драку. Подростки били жертву ногами по различным частям тела и нанесли несколько ударов пустой бутылкой по голове и снимали это избиение на телефон.

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От полученных травм мужчина потерял сознание, а подозреваемые скрылись с места происшествия. Во время задержания в мобильном телефоне одного из подростков правоохранители обнаружили видео жестоких побоев. Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Полиция, Суд, Подростки, Задержали, Избили, Побили.
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