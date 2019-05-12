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Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на водоемах

Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на водоемах
11:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине ожидается продолжение подъема уровней воды в водоемах из-за значительных дождей.

В ближайшие два дня спасатели ожидают продолжения подъема уровней воды над фактическими уровнями. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"12-13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 08 ч 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти, малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, в ближайшие сутки, 12 мая, над территорией Украины будет господствовать теплая воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления.

В Украине в ночь на воскресенье без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-11°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 11-16.

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Спасатели, Дожди, водоемы, ГСЧС.
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