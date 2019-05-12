Прогноз погоды: синоптики обещают дожди с грозами и до +26 тепла

В ближайшие сутки, 12 мая, над территорией Украины будет господствовать теплая воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления.
В Украине в ночь на воскресенье без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-11°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 11-16.
В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.
Прогноз погоды на 12 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 12 мая в городах Украины:
В понедельник, 13 мая, ночью на юге и востоке, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.
В Киеве ночью 13 мая без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 20-22°.
Прогноз погоды на 13 мая, фото: meteo.gov.ua
14 мая в западных, северных и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в западных областях 14 мая 15-20°.
В Киеве и области 14 мая переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.
Прогноз погоды на 14 мая, фото: meteo.gov.ua
15 -16 мая в западной части Украины временами грозовые дожди, в северных областях днем 15 мая местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Температура ночью 8-14°, днем 20-26°, в западных областях 14-19°.
В Киеве и области 15-16 мая без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.
Прогноз погоды на 15 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 16 мая, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.
Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.