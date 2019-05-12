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На Донбассе наблюдатели зафиксировали тяжелое вооружение боевиков

На Донбассе наблюдатели зафиксировали тяжелое вооружение боевиков
11:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения.

 Вооружение и военная техника со стороны боевиков на востоке Украины размещаются с нарушением линии отведения тяжелого вооружения, сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК).

По их данным, со ссылкой на данные СММ ОБСЕ, боевики сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

В частности, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения СММ выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с Миусинском.

Также представителями миссии ОБСЕ выявлено вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения на неподконтрольных правительству районах.

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"Выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглик", - сказано в сообщении.

В украинской стороне СЦКК отмечают, что 7 мая на полигоне неподалеку от Покровка восточнее Донецка миссия зафиксировала менее 5 танков T-72.

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Донецк, Боевики, Донбасс, СММ ОБСЕ, ООС.
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