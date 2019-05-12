На Донбассе наблюдатели зафиксировали тяжелое вооружение боевиков

Новости Украины: Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения.

Вооружение и военная техника со стороны боевиков на востоке Украины размещаются с нарушением линии отведения тяжелого вооружения, сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК).

По их данным, со ссылкой на данные СММ ОБСЕ, боевики сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

В частности, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения СММ выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с Миусинском.

Также представителями миссии ОБСЕ выявлено вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения на неподконтрольных правительству районах.

"Выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглик", - сказано в сообщении.

В украинской стороне СЦКК отмечают, что 7 мая на полигоне неподалеку от Покровка восточнее Донецка миссия зафиксировала менее 5 танков T-72.