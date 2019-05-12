Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса

На освобождение оккупированной Россией части территории Украины военнослужащим ВСУ понадобится меньше суток.
Об этом сказал бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью ТСН.
Отвечая на вопрос, сколько времени займет освобождение оккупированных территорий, он отметил: "Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться".
В то же время, на вопрос, не готовятся ли со стороны оккупантов решительные наступательные действия, Наев ответил: "Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии столкновения, и таких направлений более десяти. Мы предполагаем ответные - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать".
По его словам, украинские военные также отслеживают угрожающие участки границы с Россией в Луганской области, Азовском море в пределах ООС. "На всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага", - подчеркнул бывший командующий ОС.