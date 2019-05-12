Апаршин: Минский формат сегодня не работает

Новости Украины: Советник Зеленского заявил, что от "минского формата" не будут отказываться.

Советник Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что "минский формат" на сегодняшний день фактически не работает, но отказываться от него будет некорректным по отношению к партнерам.

Об этом он сказал в интервью Громадському, отвечая на вопрос о том, что должен быть переформатирован "минский формат" или состав представительства Украины на переговорах.

"Позиция остается неизменной, но это позиция не президента Зеленского. Это позиция, которую я в случае необходимости буду ему предлагать. Минский формат сегодня не работает. Но сказать сегодня, что мы от него отказываемся, будет некорректно по отношению к нашим партнерам. Вы же слышали вчера заявление Курта Волкера (спецпредставителя США по Украине - ред.)? Он вчера заявил позицию, близкую к нашей - российские войска должны уйти с территории Донбасса. После этого граница с РФ должна быть перекрыта ... украинской армией или миротворческими силами ООН. А далее уже подготовительный механизм к возвращению туда украинского права и выборы по украинским законам", - сказал Апаршин.

Он отметил, что вопрос обеспечения безопасности на Донбассе является ключевым для урегулирования ситуации. "Пока граница не будет перекрыта, все остальное может быть рассмотрено, но это не будет эффективным", - заявил советник Зеленского.

В то же время, по его словам, возникнет проблема, что делать с теми людьми, которые убивали украинских военнослужащих и гражданское население на Донбассе.

"Это, на мой взгляд, самый сложный вопрос - как отделить тех людей, которые убивали, и тех людей, которые где-то ошиблись. Это будет процесс не на один день, длительный", - убежден Апаршин.

Отвечая на вопрос о целесообразности сохранения формата операции Объединенных сил, Апаршин сказал: "Нормальный формат. ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены".