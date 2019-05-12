Чубаров считает, что восстановление целостности Украины стоит начинать с Крыма

Новости Украины: Чубаров считает, что восстановление целостности Украины Зеленскому следует начать с Крыма.

Если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить территориальную целостность Украины, свою деятельность он должен начать с решения проблемы Крыма.

Об этом в комментарии Укринформу заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время памятного мероприятия по случаю 75 годовщины депортации крымских татар.

"Любой президент, независимо от его фамилии, если его деятельность будет направлена на восстановление территориальной целостности Украины, он должен начинать с Крыма. И ему никуда не деться от крымскотатарской проблемы, потому что это одна из самых актуальных, самых болезненных проблем, и ему придется работать со всеми партнерами Украины на международной арене. В середине страны ему нужно будет работать со всеми политическими силами, и в первую очередь с Меджлисом крымскотатарского народа", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, на сегодняшний день вновь избранный президент ничего не сказал относительно решения проблемы Крыма, чтобы это можно было обсуждать. Вместе с тем, представители Меджлиса, которые владеют исчерпывающей информацией, готовы ее предоставить.

"Если его команде нужно будет очень подробно и детально изложить, мы это сделаем", - заверил Чубаров.