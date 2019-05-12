Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Преемница Меркель не намерена становится канцлером Германии
Преемница Меркель не намерена становится канцлером Германии
С памятника основателям Киева, неизвестные сорвали медную обшивку
С памятника основателям Киева, неизвестные сорвали медную обшивку
Американский боксер попал в больницу после сгонки веса
Американский боксер попал в больницу после сгонки веса
Полезные советы: как выбрать удобную позу для сна
Полезные советы: как выбрать удобную позу для сна

Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским

Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
04:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Митрополит Епифаний о разговоре с Владимиром Зеленским: На встрече мы говорили о том, как государство и церковь будут совместно строить свое будущее.

Митрополит Епифаний в разговоре с журналистами прокомментировал темы, которые больше всего волнуют украинские СМИ.

Об этом предстоятель ПЦУ рассказал в Facebook.

"В городе Владимир-Волынский пообщался с журналистами. Выделил три вопроса, которые больше всего волнуют украинские СМИ", - пояснил он.

“С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским мы имели первую встречу. На ней говорили о том, как государство и церковь будут совместно строить свое будущее. Владимир Александрович произвел на меня положительное впечатление. Верю, что наша первая встреча станет основой для дальнейшего сотрудничества между церковью и государством. Ведь церковь действительно является духовным фундаментом нашего Украинского государства, особенно в это трудное для Украины время – время войны. Также мы обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью”, - сообщил Епифаний.

Кроме того, он отметил, что сейчас ведется работа над тем, чтобы ПЦУ признали и другие поместные православные церкви.

“Конечно, каждый хочет, чтобы это произошло сразу. Но нужно еще много поработать для того, чтобы церковь за церковью – все церкви признали нашу автокефалию. Я верю, что в этом году Элладская церковь, Кипрская церковь и другие церкви присоединятся к тому акту, который совершил Вселенский патриарх и признают автокефальный статус Православной Церкви Украины”, - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Епифаний также отметил, что Киевский Патриархат стал предтечей признания и получения Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

Епифаний сказал, чем грозит возврат ПЦУ в структуру Киевского патриархата

"Лично Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы Украинская Церковь стала действительно независимой, признанной среди других Поместных Православных Церквей. Среди многих иерархов и священников я также являюсь воспитанником Киевского Патриархата. Многие архиереи и духовенство, воспитанники Святейшего Патриарха Филарета, справедливо воспринимают его своим духовным отцом и наставником. Мы все вместе объединились и создали основу. Поэтому в дальнейшем будем вместе развивать уже единую Поместную Православную Церковь. Возврата нет. Ведь возврат к предыдущей структуре Киевского Патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости”, - подчеркнул Епифаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Президент, Митрополит, Владимир Зеленский, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
02 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
03 Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
04 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
05 Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим
Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим
Стало известно сколько женщин служит в патрульной полиции
Стало известно сколько женщин служит в патрульной полиции
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
Лучшие поздравления с Днем матери 2019 в открытках (Фото)
Лучшие поздравления с Днем матери 2019 в открытках (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь