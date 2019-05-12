Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским

Новости Украины: Митрополит Епифаний о разговоре с Владимиром Зеленским: На встрече мы говорили о том, как государство и церковь будут совместно строить свое будущее.

Митрополит Епифаний в разговоре с журналистами прокомментировал темы, которые больше всего волнуют украинские СМИ.

Об этом предстоятель ПЦУ рассказал в Facebook.

"В городе Владимир-Волынский пообщался с журналистами. Выделил три вопроса, которые больше всего волнуют украинские СМИ", - пояснил он.

“С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским мы имели первую встречу. На ней говорили о том, как государство и церковь будут совместно строить свое будущее. Владимир Александрович произвел на меня положительное впечатление. Верю, что наша первая встреча станет основой для дальнейшего сотрудничества между церковью и государством. Ведь церковь действительно является духовным фундаментом нашего Украинского государства, особенно в это трудное для Украины время – время войны. Также мы обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью”, - сообщил Епифаний.

Кроме того, он отметил, что сейчас ведется работа над тем, чтобы ПЦУ признали и другие поместные православные церкви.

“Конечно, каждый хочет, чтобы это произошло сразу. Но нужно еще много поработать для того, чтобы церковь за церковью – все церкви признали нашу автокефалию. Я верю, что в этом году Элладская церковь, Кипрская церковь и другие церкви присоединятся к тому акту, который совершил Вселенский патриарх и признают автокефальный статус Православной Церкви Украины”, - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Епифаний также отметил, что Киевский Патриархат стал предтечей признания и получения Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

"Лично Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы Украинская Церковь стала действительно независимой, признанной среди других Поместных Православных Церквей. Среди многих иерархов и священников я также являюсь воспитанником Киевского Патриархата. Многие архиереи и духовенство, воспитанники Святейшего Патриарха Филарета, справедливо воспринимают его своим духовным отцом и наставником. Мы все вместе объединились и создали основу. Поэтому в дальнейшем будем вместе развивать уже единую Поместную Православную Церковь. Возврата нет. Ведь возврат к предыдущей структуре Киевского Патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости”, - подчеркнул Епифаний.