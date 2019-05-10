Скачать
Пятница, 10.05.2019
Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
Определен лучший игрок ответных полуфиналов Лиги Европы
Определен лучший игрок ответных полуфиналов Лиги Европы
Открытка с юмором: Уилл Смит курьезно поздравил принца Гарри и Меган Маркл
Уилл Смит курьезно поздравил принца Гарри и Меган Маркл

Епифаний сказал, чем грозит возврат ПЦУ в структуру Киевского патриархата

Епифаний сказал, чем грозит возврат ПЦУ в структуру Киевского патриархата
20:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Епифаний заявил, что возвращение украинской церкви в "Киевский патриархат" будет означать потерю Томоса.

Возвращение Украинской Православной Церкви в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

Такое мнение высказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью LB.ua.

"...В условиях после объединения и получения Томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора (Объединительного - ред.), которая в свое время дала жизнь, дыхание, - может эту жизнь и забрать, расколоть поместную церковь. Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата будет означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - подчеркнул он.

Владыка подчеркнул, что если бы не было решения Поместного собора Киевского патриархата о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины, о прекращении действия Устава и всех уставных органов УПЦ КП - не состоялся бы и Собор, который объединил три ветви украинского православия в единую поместную церковь. "Поэтому говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного собора 15 декабря 2018 года, в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат - неправильно. Это неправильно и фактически, и тем более юридически", - подчеркнул митрополит.

В то же время он признал как неоспоримый факт, что Киевский патриархат стал предтечей получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, а Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы украинская церковь стала независимой.

При этом, по словам митрополита, украинская церковь по всем критериям заслуживает получения статуса патриархата в будущем. "Но поднимать этот вопрос перед Вселенским Патриархом будет возможно тогда, когда в поместной церкви объединится если не все украинское православие, то его подавляющее большинство", - заявил митрополит Епифаний, добавив, что об этом в своих интервью не раз говорил и сам патриарх Филарет.

Предстоятель ПЦУ также подтвердил, что не получал от патриарха Филарета приглашения на торжественное молитвенное общение в память о священномученике Макарии, запланированное на 14 мая.

Турчинов и Епифаний обсудили важность капелланского служения

Впоследствии LB.ua сообщил, что приглашение все же поступило после того, как информацию об этом распространили средства массовой информации. При этом отмечается, что митрополит Епифаний получил приглашение также на бланке УПЦ КП, которой юридически не существует.

"До меня дошла информация из средств массовой информации, что вы выразили недовольство тем, что я не пригласил вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что вы после избрания предстоятелем УПЦ ни разу со мной не проводили Божественную литургию - в течение пяти месяцев... Поскольку своим недовольством вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей украинской православной церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019 года", - цитирует издание текст приглашения, поступившего митрополиту Епифанию от имени патриарха Филарета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Филарет, УПЦ КП, Томос, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Военные США получат истребитель шестого поколения
03 Кассовые сборы "Мстителей: Финал" обогнали "Титаник"
04 День матери 2019: дата и традиции праздника
05 Оксана Марченко удивила поклонников своим эпическим преображением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретится с генсеком НАТО 13 мая
Порошенко встретится с генсеком НАТО 13 мая
Гройсман: Досрочные выборы стабильности не добавляют
Гройсман: Досрочные выборы стабильности не добавляют
Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным
Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным
Королева Британии Елизавета II готовится к смерти: что известно на сегодняшний день
Королева Британии Елизавета II готовится к смерти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь