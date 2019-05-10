Епифаний сказал, чем грозит возврат ПЦУ в структуру Киевского патриархата

Новости Украины: Епифаний заявил, что возвращение украинской церкви в "Киевский патриархат" будет означать потерю Томоса.

Возвращение Украинской Православной Церкви в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

Такое мнение высказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью LB.ua.

"...В условиях после объединения и получения Томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора (Объединительного - ред.), которая в свое время дала жизнь, дыхание, - может эту жизнь и забрать, расколоть поместную церковь. Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата будет означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - подчеркнул он.

Владыка подчеркнул, что если бы не было решения Поместного собора Киевского патриархата о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины, о прекращении действия Устава и всех уставных органов УПЦ КП - не состоялся бы и Собор, который объединил три ветви украинского православия в единую поместную церковь. "Поэтому говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного собора 15 декабря 2018 года, в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат - неправильно. Это неправильно и фактически, и тем более юридически", - подчеркнул митрополит.

В то же время он признал как неоспоримый факт, что Киевский патриархат стал предтечей получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, а Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы украинская церковь стала независимой.

При этом, по словам митрополита, украинская церковь по всем критериям заслуживает получения статуса патриархата в будущем. "Но поднимать этот вопрос перед Вселенским Патриархом будет возможно тогда, когда в поместной церкви объединится если не все украинское православие, то его подавляющее большинство", - заявил митрополит Епифаний, добавив, что об этом в своих интервью не раз говорил и сам патриарх Филарет.

Предстоятель ПЦУ также подтвердил, что не получал от патриарха Филарета приглашения на торжественное молитвенное общение в память о священномученике Макарии, запланированное на 14 мая.

Впоследствии LB.ua сообщил, что приглашение все же поступило после того, как информацию об этом распространили средства массовой информации. При этом отмечается, что митрополит Епифаний получил приглашение также на бланке УПЦ КП, которой юридически не существует.

"До меня дошла информация из средств массовой информации, что вы выразили недовольство тем, что я не пригласил вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что вы после избрания предстоятелем УПЦ ни разу со мной не проводили Божественную литургию - в течение пяти месяцев... Поскольку своим недовольством вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей украинской православной церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019 года", - цитирует издание текст приглашения, поступившего митрополиту Епифанию от имени патриарха Филарета.