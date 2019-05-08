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Турчинов и Епифаний обсудили важность капелланского служения

Турчинов и Епифаний обсудили важность капелланского служения
02:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Турчинов и глава ПЦУ обсудили необходимость принятия закона о военном капелланстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Во время встречи собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска. Отдельное внимание стороны уделили необходимости принятия Закона Украины "О военном капеланстве, рассмотрение которого должен начаться в ближайшей пленарной неделе, и обсудили его основные положения" – говорится в сообщении, на официальном сайте СНБО во вторник.

Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие

По мнению секретаря СНБО Украины и Предстоятеля ПЦУ, деятельность военных капелланов, которые находятся рядом с бойцами, должно быть отрегулирована на законодательном уровне, чтобы обеспечить им условия служения и социальные гарантии.

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Александр Турчинов, СНБО, Епифаний, ПЦУ.
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