Турчинов и Епифаний обсудили важность капелланского служения

Новости Украины: Турчинов и глава ПЦУ обсудили необходимость принятия закона о военном капелланстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Во время встречи собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска. Отдельное внимание стороны уделили необходимости принятия Закона Украины "О военном капеланстве, рассмотрение которого должен начаться в ближайшей пленарной неделе, и обсудили его основные положения" – говорится в сообщении, на официальном сайте СНБО во вторник.

По мнению секретаря СНБО Украины и Предстоятеля ПЦУ, деятельность военных капелланов, которые находятся рядом с бойцами, должно быть отрегулирована на законодательном уровне, чтобы обеспечить им условия служения и социальные гарантии.