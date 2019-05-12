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Полиция Донетчины остановила незаконный сбыт наркосодержащих лекарств в аптеках

Полиция Донетчины остановила незаконный сбыт наркосодержащих лекарств в аптеках
23:29 Вс, 12 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Донецкой области полиция предотвратила в аптеках незаконный сбыт наркосодержащих лекарственных препаратов.

Правоохранители предотвратили незаконный сбыт наркосодержащих препаратов в сети аптек Покровска Донецкой области, сообщил отдел коммуникации Национальной полиция области.

По информации Нацполиции, лекарственные препараты, содержащие кодеин и прекурсор псевдоэфедрин, реализовывали без рецепта врача.

Правоохранители провели обыски в шести аптеках Покровска, в ходе которых в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств, психотропных веществ) обнаружили и изъяли более 4 тыс. блистеров и 336 флаконов наркосодержащих лекарств, что составляет почти 60 тыс. доз стоимостью 350 тыс. грн по ценам "черного рынка".

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Также полицейские изъяли денежные средства, полученные от незаконной реализации наркосодержащих лекарственных средств на сумму 25 тыс. грн. Изъятое направлено на исследование. В настоящее время правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к наркоторговле.

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Наркотики, Полиция, Аптека, Донетчина.
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