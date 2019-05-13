Россия запустила в Крым круизный лайнер

Новости Украины: В оккупированный Крым РФ запустила круизный лайнер "Князь Владимир".

На лайнере “Князь Владимир” вечером в Крым 12 мая отправились 350 пассажиров. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на со ссылкой на представителя компании “Черноморские круизы” Ольгу Камчатову, передает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“Днем в морском порту Сочи была праздничная программа с концертом, розыгрышем призов. Главный приз — круиз — выиграла молодая семья с двумя детьми из Уфы. Завершился праздник красочным фейерверком, и лайнер вышел в море. Уже завтра он будет в Новороссийске. В субботу лайнер вернется в Сочи, а в воскресенье отправится в новый рейс. И так до 19 октября”, — цитирует Камчатову местное агентство.

В сообщении сказано, что пассажирами лайнера “Князь Владимир” в текущем сезоне станут около девяти тысяч пассажиров.

“Круизный лайнер „Князь Владимир“ с более чем 350 пассажирами на борту откроет регулярное пассажирское сообщение по круизной линии Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь. Лайнер „Князь Владимир“ в 2019 году на круизной линии проработает до 19 октября и совершит 23 рейса. На данный момент реализовано более трех тысяч путевок”, — цитирует СМИ сообщение компании.