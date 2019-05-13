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За неделю на Донбассе разминировали более 60 га территории

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За неделю на Донбассе разминировали более 60 га территории
09:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook.com

Новости Украины: В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей.

Специалисты Госслужбы по ЧС из состава Объединенных сил в течение недели обследовали и разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, при этом изъяли 74 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Пиротехническими подразделениями службы из состава Объединенных сил в течение недели обследовано 64 гектара территории Донецкой и Луганской областей, изъято и уничтожено 74 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

Также личный состав ГСЧС продолжает восстанавливать жилые дома в Марьинке и Красногоровке, поврежденные в результате артиллерийских обстрелов.

"За эту неделю восстановлено 10 домов", - отметили в штабе.

Штаб ООС: На Донбассе ранены трое украинских военнослужащих

Кроме того, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 507 лицам в пунктах помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда.

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Донбасс, Разминирование, ГСЧС, Мины, ООС.
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