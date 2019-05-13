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Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море

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Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море
10:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинский ракетный катер и корабль королевского флота Великобритании провели тренировки в Черном море.

Ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря.

Как сообщается в понедельник на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке, в ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки со связью в соответствии со стандартами НАТО. В тренировках был задействован морской многоцелевой вертолет Ми-14.

Инструктор-спасатель парашютно-десантной группы старший сержант Сергей Картель отметил, что такие учения являются очередным шагом на пути углубления сотрудничества флотов двух стран и повышения уровня совместимости, цель которой - укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

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Корабль королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) 6 мая пришвартовался к одному из причалов пассажирского комплекса Одесского порта.

Напомним, украинские моряки начали учения по захвату судов в составе абордажных групп.

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ВМС ВСУ, Черное море, Украинский ракетный катер, Флот Британии.
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