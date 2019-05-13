В Закарпатье поймали "работорговцев"

Новости Украины: На пункте пропуска в Закарпатье сотрудники силовых структур предупредили попытку переправить несколько женщин для незаконной сексуальной деятельности.

Вчера, 12 мая, на контрольно-пропускном пункте "Малые Селменци" были задержаны "работорговцы". Мужчины пытались переправить женщин через границу для незаконной эксплуатации.

Благодаря силам местной прокуратуры, а также сотрудникам подразделения "КОРД", в пункте пропуска были задержаны четверо лиц, двое из которых - граждане Украины. Они в сотрудничестве с компаньонами из Словакии пытались переправить двух жительниц Закарпатской области в страны Евросоюза для незаконной деятельности.

Силами представителей Отдела борьбы с преступлениями, связанными с незаконной торговлей людьми, все участники сделки были задержаны. Проводятся следственные действия, принимается решение по задержанию в рамках статьи 208 КПКУ ("Задержание уполномоченным служебным лицом"). В инциденте правоохранительные органы определили нарушения по части 2 статьи 149 Криминального кодекса - торговля людьми или любое незаконное соглашение относительно передачи человека.

Если вину обвиняемых докажут, то за торговлю людьми или совершения любого другого договора, объектом которого является человек, вербовка, сокрытие передача или получение человека с целью незаконной эксплуатации участникам сделки грозит лишение свободы сроком до восьми лет.