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В Закарпатье поймали "работорговцев"

В Закарпатье поймали "работорговцев"
12:27 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: На пункте пропуска в Закарпатье сотрудники силовых структур предупредили попытку переправить несколько женщин для незаконной сексуальной деятельности.

Вчера, 12 мая, на контрольно-пропускном пункте "Малые Селменци" были задержаны "работорговцы". Мужчины пытались переправить женщин через границу для незаконной эксплуатации.

Благодаря силам местной прокуратуры, а также сотрудникам подразделения "КОРД", в пункте пропуска были задержаны четверо лиц, двое из которых - граждане Украины. Они в сотрудничестве с компаньонами из Словакии пытались переправить двух жительниц Закарпатской области в страны Евросоюза для незаконной деятельности.

Силами представителей Отдела борьбы с преступлениями, связанными с незаконной торговлей людьми, все участники сделки были задержаны. Проводятся следственные действия, принимается решение по задержанию в рамках статьи 208 КПКУ ("Задержание уполномоченным служебным лицом"). В инциденте правоохранительные органы определили нарушения по части 2 статьи 149 Криминального кодекса - торговля людьми или любое незаконное соглашение относительно передачи человека.

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Если вину обвиняемых докажут, то за торговлю людьми или совершения любого другого договора, объектом которого является человек, вербовка, сокрытие передача или получение человека с целью незаконной эксплуатации участникам сделки грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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Полиция, Закон, Закарпатье, Преступление, Продажа, КПП, Сделка, Статья, Рабство, Нарушитель, Пункт пропуска, КОРД.
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