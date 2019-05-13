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В Киеве отключают горячую воду: список районов

В Киеве отключают горячую воду: список районов
13:22 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: С 13 мая в семи районах Киева будет отсутствовать горячая вода в связи гидравлическими испытаниями теплосетей.

С 13 мая в Киеве начинаются плановые отключения горячего водоснабжения в семи районах: Оболонском, Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Печерском и Дарницком. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

В частности, с 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике "СТ-2", в связи с чем по 27 мая в Оболонском и Подольском районах не будет горячей воды.

С 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках ЖК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5", поэтому горячей воды до 28 мая не будет в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

Отмечается, что гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней.

Такие меры принимаются ежегодно с целью снижения аварийности в начале следующего отопительного сезона. Трубопроводы на гидравлическую плотность и прочность испытывают под повышенным давлением.

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Напомним, гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались 22 апреля.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этим летом не будет такого длительного отключения горячего водоснабжения, как это было в прошлом году.

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Киев, Горячая вода, Гидравлические испытания.
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