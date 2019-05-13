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И.о. руководителя таможенного поста в Житомире задержали за взятку

И.о. руководителя таможенного поста в Житомире задержали за взятку
15:41 Сегодня Телеграф Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины: И. о. руководителя таможенного поста Житомирской таможни "взяли за руку" во время получения второй части взятки.

Как сообщается в Государственном бюро расследований, сотрудниками территориального управления был задержан представитель руководства таможенного поста. Он попытался получить заранее оговоренное неправомерное денежное вознаграждение.

Нарушителя "вели" сами сотрудники правоохранительных органов. Так, 11 мая с помощью посредников удалось задержать и.о. руководителя регионального таможенного ведомства при получении второй части взятки в размере 900 долларов США. Как только деньги были переданы, его задержали согласно статье 208 КПК Украины. По предварительной информации, занимавший руководящую должность сотрудник таможни требовал 1300 долл. за содействие его подчиненными в беспрепятственном прохождении таможенного контроля и оформления пиломатериалов.

Теперь представителями силовых структур готовится сообщение о подозрении в получении взятки вместе с ее требованием. В случае достаточной доказательной базы и подтверждения виновности задержанного во взяточничестве ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет согласно ч.3 ст. 368 ККУ.

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Ранее руководителя этого же таможенного поста задержали по той же причине - налаживания систематического получения взяток от учредителей брокерских компаний. В схеме участвовали и другие сотрудники организации. Во время подстроенной операции и передачи оговоренной суммы в размере 400 долларов его задержали. На его место был назначен и.о. руководителя, которого и задержали два дня назад.

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Житомир, США, Таможня, Взятка, Доллары, Руководитель, Пост, Нарушитель, Исполняющий.
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