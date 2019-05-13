Двое граждан РФ обратились к пограничникам с просьбой о политическом убежище

Новости Украины: Двое граждан РФ попросили политического убежища на украинско-российской границе.

На украинско-российской границе двое граждан России попросили политического убежища из-за преследований их в своей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, пограничный наряд во время патрулирования государственной границы остановил их как только они пересекли границу. Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ с целью получения политического убежища в Украине.

"В ходе беседы мужчина рассказал, что более 10 лет занимался прибыльным бизнесом, а именно - продажей автомобилей, из-за чего подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань от начальника одного из РУВД города Москвы. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных препятствий от представителей власти", - говорится в сообщении.

Также, в ведомстве добавили, что, по словам россиянина, он создал свою интернет-страницу, на которой в основном выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался об аннексии Крыма и действиях РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блогеров.

"Из-за его открытого недовольства действиями России, которые она проводит на территории Украины, принятием в РФ законов о фейках, запретом критики власти и комментирования трагедии Боинга MH-15 с 2014 года в адрес мужчины и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы. В связи с этим они приняли решение вместе с женой незаконным способом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища", - отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят дальнейшие проверочные мероприятия.