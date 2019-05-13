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Разведка: Выданные в ОРДЛО паспорта РФ будут иметь отметку об "ограниченных возможностях"

Разведка: Выданные в ОРДЛО паспорта РФ будут иметь отметку об "ограниченных возможностях"
15:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Выданные на Донбассе паспорта РФ будет признавать только Ростовская область.

Оформленный по упрощенной процедуре паспорт гражданина РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса будет иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди местных жителей растет недовольство особенностями предоставления российского гражданства. Возмущение вызывает то, что оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области. При этом, руководство так называемых "республиканских силовых структур" начало проведение мероприятий по выявлению лиц, которые выказывают недовольство особенностями получения паспортов РФ для проведения с ними соответствующей профилактической работы", - сообщил спикер.

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В то же время, по словам Гуцуляка, российские оккупационные администрации принимают активные меры по выполнению планов относительно предоставления российского гражданства населению оккупированного Донбасса и упрощают процедуры их оформления, уменьшая количество справок, необходимых для регистрации. В частности, отменено обязательное нотариальное заверение перевода украинских документов.

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Россия, Разведка, Ростовская область, ОРДЛО, Паспорта РФ.
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