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На Одесщине шестилетний мальчик утонул в бассейне

На Одесщине шестилетний мальчик утонул в бассейне
21:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Происшествие случилось в селе Шевченково.

В Одесской области в с. Шевченково в бассейне утонул шестилетний ребенок.

Об этом сообщил председатель Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

"В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул шестилетний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным, считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб", - написал П.Бойченко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По его словам, в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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"Известно, что семья благополучная. От всей громады выражаю искренние и глубокие соболезнования родителям, родным и близким", - добавил он.

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Ребенок, Одесская область, Одесщина, Происшествие, Утонул.
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