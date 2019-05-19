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Два человека пострадали во время пожара на заправке в Житомире

Два человека пострадали во время пожара на заправке в Житомире
19:35 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Украинская правда Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Житомире горела автозаправка, есть пострадавшие.

В Житомире произошел пожар на автомобильной заправке "Яркон", пострадали два человека.

Как сообщает ГСЧС, 19 мая в 13:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на автозаправке.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 100 кв.м., горело три автомобиля и запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром. В 13:34 руководитель тушения пожара объявил второй повышенный номер вызова, с которым к месту происшествия прибыли силы и средства Житомирского городского гарнизона.

В 14:38 пожар был ликвидирован.

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Отмечается, что на тушении работало 10 единиц техники и 45 человек личного состава во главе с начальником управления.

"Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, 2 человека госпитализированы в медучреждения. Также 3 автомобиля сгорели, еще 1 поврежден", - сообщили в ГСЧС.

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Житомир, Пожар, Заправка, ГСЧС.
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