Задержан подозреваемый в избиении до смерти участника АТО

Новости Украины: Полиция Запорожской области задержала злоумышленника, который избил до смерти участника АТО.

В Энергодаре задержали подозреваемого в избиении до смерти участника АТО.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

"15 мая в 23:26 к Энергодарского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из медицинского учреждения города. Туда с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован местный житель 1970 года рождения. 18 мая от полученных травм гражданин скончался в реанимационном отделении больницы", - сообщили правоохранители.

Погибший - местный житель, заместитель председателя ОО “Защитники Украины” Евгений Бабанский. Ему было 48 лет.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.