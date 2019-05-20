В Киеве задержана группа грабителей телефонов

Новости Украины: В Киеве полиция задержала группу разбойников.

Происшествие случилось в Шевченковском районе на улице Богдана Хмельницького. На спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на него напали неизвестные и забрали мобильный телефон. Оперативный дежурный немедленно направил за вызов следственно-оперативную группу и патрульных полицейских. Об этом сообщает ГУ НП в Киеве.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили потерпевшего. Заявитель предоставил правоохранителям описание возможных подозреваемых - и полицейские начали поиски.

Оперативники столичного главка совместно с патрульными полицейскими задержали группу разбойников. Выяснилось, что злоумышленники ударили мужчину по голове, забрали гаджет и скрылись. Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это иностранцы, 1986 и 1988 года рождения, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие следственные действия с задержанными.