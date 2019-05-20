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На Донбассе ранен военнослужащий ООС

На Донбассе ранен военнослужащий ООС
07:25 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Троицкое; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык; дважды со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка и села Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Золотое – 4 и Новгородское.

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"С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ уничтожен, еще один - получил ранения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, НВФ, ООС.
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