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Национальный оборонный форум стартует в Киеве

Национальный оборонный форум стартует в Киеве
11:30 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины: В Киеве в конце мая планируется второй Национальный оборонный форум, участие в котором примут эксперты НАТО.

Мероприятие состоится 27 мая, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. На протяжении пяти дней соревнований военные специалисты IT-технологий вместе со специалистами Альянса проведут работу над разработкой архитектурных и программных решений в оборонной сфере.

Форум будет проходить в формате TIDE - Транспортная информация для принятия решений. Его организацию инициировали в Генштабе ВСУ и Центром стратегических коммуникаций. Форумы такого формата регулярно организовываются представителями НАТО для поиска проблемных вопросов в процедуре налаживания результативного сотрудничества всех составляющих Альянса. Мероприятие будет проходить в Unit City - инновационном парке, координировать которое будут со стороны Управления развития автоматизации Вооруженных сил Украины.

Среди участников данного хакатона - 15 экспертов НАТО и более 60 специалистов IT Нацгвардии Украины. Кроме этого на форуме будут присутствовать сотрудники Национальной полиции, ГСНС, СБУ, ГПУ.

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Данный форум станет инновационной платформой для создания связи между компаниями по разработке программного обеспечения и оборонного сектора. В рамках мероприятия будет организован круглый стол, во время которого планируется поднять вопросы о перспективах работы с огромными объемами информационных данных, передачи секретных данных.

Впервые Национальный оборонный хакатон был проведен в июле 2018 года.

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Киев, НАТО, ГПУ, Форум, Специалисты, ВСУ, Программы, Эксперты, IT, Мероприятие, Альянс, Обеспечение, Нацполиция, Хакатон, TIDE.
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