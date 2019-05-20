Национальный оборонный форум стартует в Киеве

Новости Украины: В Киеве в конце мая планируется второй Национальный оборонный форум, участие в котором примут эксперты НАТО.

Мероприятие состоится 27 мая, сообщается на сайте Министерства обороны Украины. На протяжении пяти дней соревнований военные специалисты IT-технологий вместе со специалистами Альянса проведут работу над разработкой архитектурных и программных решений в оборонной сфере.

Форум будет проходить в формате TIDE - Транспортная информация для принятия решений. Его организацию инициировали в Генштабе ВСУ и Центром стратегических коммуникаций. Форумы такого формата регулярно организовываются представителями НАТО для поиска проблемных вопросов в процедуре налаживания результативного сотрудничества всех составляющих Альянса. Мероприятие будет проходить в Unit City - инновационном парке, координировать которое будут со стороны Управления развития автоматизации Вооруженных сил Украины.

Среди участников данного хакатона - 15 экспертов НАТО и более 60 специалистов IT Нацгвардии Украины. Кроме этого на форуме будут присутствовать сотрудники Национальной полиции, ГСНС, СБУ, ГПУ.

Данный форум станет инновационной платформой для создания связи между компаниями по разработке программного обеспечения и оборонного сектора. В рамках мероприятия будет организован круглый стол, во время которого планируется поднять вопросы о перспективах работы с огромными объемами информационных данных, передачи секретных данных.

Впервые Национальный оборонный хакатон был проведен в июле 2018 года.