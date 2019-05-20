Днем на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ

Новости Украины: На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один украинский военнослужащий.

На Донбассе сегодня в результате вражеского обстрела ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что с начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

"Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Гнутово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка и из автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного", - говорится в сводке.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.