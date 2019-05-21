В Хмельницкой области обнаружили цех по производству фальсификата

Новости Украины: Сотрудники полиции в Хмельницкой области разоблачили алкоцех по изготовлению фальсификата и определили схему незаконной поставки спирта.

В Департаменте продолжают работу над предупреждением незаконного ввоза спирта, а также принимаются меры в случае обнаружения схем поставки в обход законодательства. Так, в пресс-службе МВС сообщается, что сотрудниками ведомства был раскрыт канал поставки спирта на территорию Украины из соседней страны.

Сотрудники оперативной службы установили, что этиловый спирт небольшими партиями поставляли в Черновецкую область, где была обустроена некая "перевалочная" база. Дальше согласно схеме сырье распределялось по подпольным цехам, где в дальнейшем изготовлялся фальсификат. Один из таких цехов был обнаружен правоохранителями.

Во время проведения следственных действий был обнаружен еще один цех, где производилась тара для дальнейшей фасовки готового продукта. Нарушители использовали в качестве тары bag-in-box - мягкие пакеты, которые упаковывались в картонные коробки. В эти пакеты и разливался алкоголь. Процесс изготовления упаковки наладил один из местных жителей. В сутки такая линия могла производить около 4800 штук подобной тары.

Готовый к продаже алкоголь разливался по упаковкам и поставлялся в торговые точки. Также он попадал и на рынки региона, и в небольшие общепиты. В ведомстве подчеркивают, что никакой маркировки и информации конечный продукт не имел. Как подсчитали сотрудники Департамента, организаторы незаконного бизнеса имели прибыль до 36 миллионов гривен ежемесячно. Представители Департамента защиты экономики, Управления защиты экономики в Хмельницкой области, ГС Нацполиции и ГПУ понадобилось два дня, чтобы провести необходимые следственные действия на объектах производства, хранения и сбыта фальсифицированного продукта.

В результате обысков оперативники изъяли 10 тонн спирта, более 4 тысяч литров готовых алкогольных крепких напитков и линию для производства тары. Согласно ст. 204 ККУ ("Незаконное производство, хранение и сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров"), если вину нарушителей докажут, им грозит штраф от 500 до 1050 необлагаемых минимумов или ограничение свободы на срок до трех лет с конфискацией изготовленной продукции и оборудования по ее производству.