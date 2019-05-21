В Украине из-за непогоды десятки сел и городов остались без света

Новости Украины: В ряде областей Украины из-за непогоды обесточены 146 населенных пункта.

В результате осложнения погодных условий произошло срабатывание автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 146 населенных пункта в пяти областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях: Львовская - 83 н.п., Тернопольская - 23 н.п., Ивано-Франковская - 20 н.п., Черновицкая - 12 н.п. и Житомирская - 8 н.п.", – сказано в сводке ведомства во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее стало известно, что на Прикарпатье эвакуируют людей и отменяют занятия в школах. Из-за ливня затопило села и размыло дороги. Также в ГосЧС предупреждали о повышении уровня воды на реках бассейнов Западного Буга, малых реках Киевской и Житомирской областей. Кроме того, ожидалось поднятие воды на правых притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская обл.) на 0,2 - 0,7 м.

Напомним, в западных и Житомирской областях ожидаются грозовые дожди, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах сильные дожди; температура ночью 8-14°, днем 16-22°. На остальной территории - небольшой кратковременный дождь, местами гроза, лишь в восточных и большинстве южных областей без осадков; температура ночью 11-16°, на крайнем востоке 7-12°, днем 21-26°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на западе местами шквалы 15-20 м/с.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.