На День Киева в столице ограничат движение транспорта: список улиц

Во время традиционного празднования Дня Киева в столице частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Ограничение транспортного движения запланировано на следующих улицах:
Напомним, День Киева - праздник, посвященный городу Киеву. Его отмечают в последнее воскресение мая (в этом году - 26 мая). Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года — тогда отмечали 1500-летие Киева.
В действительности, мероприятия, посвященные Дню Киева, проходят в течение нескольких дней (трех – пяти), которые предшествуют последнему воскресенью мая. В дни празднования проходят традиционные международные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами" (забеги для спортсменов и любителей, старт для участников на колясках и детей до 7 лет), соревнования по пляжному футболу, открытая регата, фестиваль воздушных змеев, городской турнир по кикбоксингу, чемпионат Киева по роликовому спорту и другое.
На Певческом поле, в ботанических садах проходят выставки весенних цветов. В большинстве киевских театров показывают специально подготовленные спектакли для взрослых и детей.
Традиционно на главной площади города — Майдане Независимости — проходит большой концерт с участием артистов украинской эстрады и шоу-коллективов. Завершает празднование дня Киева шоу фейерверков с лазерными эффектами над Днепром.