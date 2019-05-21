День в ООС: Трое военнослужащих ВСУ получили ранения на Донбассе

Новости Украины: Трое бойцов ВСУ ранены с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков.

С начала суток вторника боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, вследствие чего трое украинских военных получили ранения.

"Вследствие обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, опубликованной на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи н.п. Водяное - из ручных РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле с.Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из снайперского оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи н.п. Шумы.