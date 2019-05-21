Трехсторонняя группа соберется в Минске для переговоров по Донбассу

Новости Украины: В Минске планируется провести переговоры с участием трехсторонней группы и ее рабочих подгрупп для переговоров по Донбассу.

Как сообщается в пресс-службе МИД Беларуси, встреча представителей ТКГ и рабочих подгрупп планируется на 5 июня.

"По сообщению специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня", - говорится в сообщении. До этого встреча представителей групп должна была состояться сегодня, 21 мая.

Ранее сообщалось, что 19 мая Евгений Марчук, представитель Украины в рабочей подгруппе, заявил, что выходит из Минского переговорного процесса. После данного заявления предыдущий президент Украины Петр Порошенко освободил его от выполнения обязанностей представителя ТКГ по вопросам регулирования ситуации на Донбассе.

Кроме этого, Петр Порошенко в рамках своих полномочий освободил и Ирину Геращенко от обязанностей президента по регулированию ситуации на Донбассе. К тому же, она покинула пост представителя Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ. В рамках данной должности она занималась вопросами освобождения пленных украинцев.