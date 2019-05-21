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Трехсторонняя группа соберется в Минске для переговоров по Донбассу

Трехсторонняя группа соберется в Минске для переговоров по Донбассу
15:50 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: www.unian.net

Новости Украины: В Минске планируется провести переговоры с участием трехсторонней группы и ее рабочих подгрупп для переговоров по Донбассу.

Как сообщается в пресс-службе МИД Беларуси, встреча представителей ТКГ и рабочих подгрупп планируется на 5 июня.

"По сообщению специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня", - говорится в сообщении. До этого встреча представителей групп должна была состояться сегодня, 21 мая.

Ранее сообщалось, что 19 мая Евгений Марчук, представитель Украины в рабочей подгруппе, заявил, что выходит из Минского переговорного процесса. После данного заявления предыдущий президент Украины Петр Порошенко освободил его от выполнения обязанностей представителя ТКГ по вопросам регулирования ситуации на Донбассе.

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Кроме этого, Петр Порошенко в рамках своих полномочий освободил и Ирину Геращенко от обязанностей президента по регулированию ситуации на Донбассе. К тому же, она покинула пост представителя Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ. В рамках данной должности она занималась вопросами освобождения пленных украинцев.

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Беларусь, МИД, Порошенко, ОБСЕ, Президент, Донбасс, Минск, Группа, Геращенко, Регулирование, ТКГ.
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