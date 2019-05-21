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Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период

Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период
15:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что готова взять на себя ответственность и возглавить правительство в переходный период.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о готовности возглавить правительство в переходный период.

"Насколько я знаю из законодательства, в таком случае это решение президента, должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, отвечая на вопрос, готова ли она возглавить правительство в переходный период.

Кроме того, она отметила, что ей уже поступили предложения относительно участия в парламентских выборах, но пока она не готова раскрыть, от каких именно политических сил.

До этого Климпуш-Цинцадзе заявила журналистам, что намерена участвовать в парламентских выборах.

Среди прочего, она добавила, что намерена делать все, чтобы новая правительственная команда продолжала все прежние начинания в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

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В то же время, на вопрос готова ли она согласиться на должность в новом правительстве, на действующей позиции либо в каком-то другом статусе, например, министра обороны, вице-премьер ответила, что "пусть сначала предложат".

"Если никто не собирается переходить красных линий европейской и евроатлантической интеграции, - это принципиальный вопрос, и насколько быстро они собираются двигаться, от ответа на эти вопросы будет зависеть и мой ответ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Ранее сообщалось, что Гройсман покидает пост премьер-министра Украины. Он также призвал президента Владимира Зеленского немедленно внести кандидатуры премьер-министра и членов нового правительства.

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Правительство, Кабмин, Премьер-министр, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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