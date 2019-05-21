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Климпуш-Цинцадзе назвала решение Гройсмана об отставке эмоциональным

Климпуш-Цинцадзе назвала решение Гройсмана об отставке эмоциональным
12:47 Вт, 21 Май 2019 Телеграф По материалам: УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что не разделяет позицию премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе у себя на странице в Facebook заявила, что решение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана уйти в отставку было эмоциональным.

Она отметила, что не разделяет его позицию и считает, что должна состоятся цивилизованная передача власти, а соответственно - передача наработок и политик, если Украина движется в Европу. Климпуш-цинцадзе отметила, что именно это и прописано в законодательстве.

При этом, вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции надеется, что специалисты из команды нового Президента Украины заинтересованы в продолжении работы.

Климпу-Цинцадзе заявила, что выступает за  преемственность и последовательность европейской и евроатлантической политики новой Украины. Она подчеркнула, что в переходной период в стране, когда идет борьба за свою независимость  и территориальную целостность это очень важно. В связи с этим, призвала продолжать активно работать.

Гройсман уходит в отставку

Напомним, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады. Перед этим он попросил депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого народным депутатам два месяца.

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Отставка, Решение, Владимир Гройсман, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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