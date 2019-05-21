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В Одесской области проведут испытания ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун"

В Одесской области проведут испытания ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун"
19:52 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В Одесской области стартуют испытания ракет "Ольха" и "Нептун".

В Одесской области стартовала подготовка к испытанию ракетных комплексов типа "Ольха" и "Нептун", ожидаются также пуски ракеты "Нептун" с головкой самонаведения, которые могут уничтожать морские и наземные цели.

Об этом сообщили в Южном оперативном командовании ВС Украины.

"На Тарутинском военном полигоне 21 мая стартовал подготовительный этап к испытанию отечественных ракетных комплексов типа "Ольха-М" и "Нептун-Р", способных уничтожать морские и наземные цели. Перед пусками проводятся, в частности, тестирование головок самонаведения ракет. Ракеты будут проверены при отработке в разном режиме по высоте и скорости полета", - отметили участники подготовки испытаний.

По состоянию на 21 мая перекрыто район в Черном море для будущих пусков крылатых ракет, которые состоятся 22-24 мая текущего года.

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Как сообщалось, предыдущий этап испытаний ракет типа "Нептун" осуществлен 5 апреля текущего года - ракета пролетела 225 километров на разных высотах, а также с отработкой изменения траектории полета.

Как заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время рабочего совещания 19 апреля с разработчиком комплекса "Нептун", мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун" должен стать одним из главных ударных комплексов, что обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей. После окончания всех испытаний "Нептуп" будет принят на вооружение ВСУ.

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Одесская область, Испытания, ВСУ, Нептун, Ольха.
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