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Полторак решил пока не уходить с должности министра обороны

Полторак решил пока не уходить с должности министра обороны
12:25 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Степан Полторак подаст рапорт на увольнение, но продолжит исполнять обязанности министра, чтобы не оставлять ВСУ без руководства.

Министр обороны Украины Степан Полторак намерен исполнять обязанности руководителя ведомства после подачи рапорта об отставке, поскольку опасно оставлять Вооруженные Силы Украины без руководства во время войны.

"Я буду работать, исполнять свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение, потому что когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно - оставлять Вооруженные силы … без руководства", - сказал Полторак журналистам во вторник.

По словам министра, он намерен написать президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт об отставке уже в среду, 22 мая. "Я решение для себя такое принял и я об этом сказал президенту еще позавчера, до инаугурации... Я не мог его написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации, я дождался, пока он сложил присягу народу Украины и подам ему рапорт на увольнение", - сказал Полторак.

Полторака на встречу в АП пригласил Зеленский

Как известно, вчера во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

После этого заявления стало известно, что министр обороны подал рапорт о своем увольнении. Он заявлял, что о решении уйти с поста министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая.

Также вчера глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении. Он добавил, что пока президент Украины и Верховная Рада не решат вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа".

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Армия, Минобороны, ВСУ, Степан Полторак, Отставка Полторака.
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