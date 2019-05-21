Полторака на встречу в АП пригласил Зеленский

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак во вторник, 21 мая, прибыл в Администрацию Президента на встречу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр обороны Украины Степан Полторак во вторник, 21 мая, рассказал журналистам, что новый президент Украины Владимир Зеленский вызвал его в Администрацию Президента. Так он ответил журналистам на вопрос, почему он сегодня пришел в здание АП.

Министр обороны Украины также назвал причины, почему в понедельник, 20 мая, подал рапорт на увольнение с должности. Он объяснил, что принял для себя такое решение и уважает право нового Главы государства определяться с министром обороны.

При этом, Полторак сообщил, что о своем решении уйти в отставку предупредил за несколько дней до инаугурации. Как только Владимир Зеленский вступил в новую должность, он и написал заявление, поскольку раньше он бы его не одобрил.

Полторак отметил, что уважает конституционное право новоизбранного президента Украины определяться с министром обороны, и подавать предложения в Верховную Раду на назначение. При этом, Полторак на вопрос журналистов о том, планирует ли он идти дальше в политику заявил, что "еще не решил".