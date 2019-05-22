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Украинские военнослужащие попали в плен боевиков

Украинские военнослужащие попали в плен боевиков
11:54 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Восемь украинских военнослужащих в районе населенного пункта Новотроицкое попали в плен российских боевиков.

Пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook сообщил, что боевики взяли в плен восемь украинских военнослужащих. Это произошло в районе населенного пункта Новотроицкое в Волновахском районе Донецкой области. 

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины двигаясь на автомобиле отклонились от маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны  боевиками вооруженных формирований России.

Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих. Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи села Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел украинских позиций вблизи н.п. Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

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Плен, Украинские военнослужащие, Оккупанты, Оккупированный Донбасс, Штаб ООС.
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