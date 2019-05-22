Скачать
Четверг, 23.05.2019
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы

"Минирование" Черкасс: полиция задержала нарушительницу

"Минирование" Черкасс: полиция задержала нарушительницу
16:04 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: В Черкассах оперативники задержали девушку, которая на протяжении нескольких дней сообщала о якобы заминированных объектах инфраструктуры.

Как отмечается в одном из региональных изданий, девушка 26 лет была задержана в рамках ст. 208 КПК Украины.

Отмечается, что начиная с 18 мая нарушительница передала полиции в телефонном режиме информацию о "минировании" нескольких объектов по всему городу. Среди объектов, в которых якобы заложили бомбы, оказались местные ТРЦ, больницы и даже роддом. Сотрудникам медучреждений приходилось в оперативном режиме покинуть объект. Сложнее всего пришлось беременным, которых направили в другие больницы.

После проведенных следственных действий мин в указанном списке зданий не оказалось. Тем не менее на следующий день на пульт полицейского участка снова поступили сообщения о бомбах в разных частях Черкасс. Нарушитель отважился "заминировать" и Главное управление полиции области. "Минный" терроризм не прекращался несколько дней, пока оперативники не установили личность нарушительницы.

Украинские военнослужащие попали в плен боевиков

После установления достаточного количества доказательств о нарушении законодательства, задержанной сообщили подозрение о совершении уголовных преступлений, предусмотренных в ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 259 ККУ. В суде приняли решение выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 45 суток.

Напомним, что согласно ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности") в случае доказательства вины задержанной грозит заключение сроком от двух до пяти лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бомба, Закон, Черкассы, Задержание, Терроризм, Нарушение, Минирование, Сообщение., Оперативники, Злоумышленница, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеркаль останется в МИД
Зеркаль останется в МИД
&quot;Северный поток - 2&quot;: Германия выступила против санкций США
"Северный поток - 2": Германия выступила против санкций США
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь