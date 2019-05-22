"Минирование" Черкасс: полиция задержала нарушительницу

Новости Украины: В Черкассах оперативники задержали девушку, которая на протяжении нескольких дней сообщала о якобы заминированных объектах инфраструктуры.

Как отмечается в одном из региональных изданий, девушка 26 лет была задержана в рамках ст. 208 КПК Украины.

Отмечается, что начиная с 18 мая нарушительница передала полиции в телефонном режиме информацию о "минировании" нескольких объектов по всему городу. Среди объектов, в которых якобы заложили бомбы, оказались местные ТРЦ, больницы и даже роддом. Сотрудникам медучреждений приходилось в оперативном режиме покинуть объект. Сложнее всего пришлось беременным, которых направили в другие больницы.

После проведенных следственных действий мин в указанном списке зданий не оказалось. Тем не менее на следующий день на пульт полицейского участка снова поступили сообщения о бомбах в разных частях Черкасс. Нарушитель отважился "заминировать" и Главное управление полиции области. "Минный" терроризм не прекращался несколько дней, пока оперативники не установили личность нарушительницы.

После установления достаточного количества доказательств о нарушении законодательства, задержанной сообщили подозрение о совершении уголовных преступлений, предусмотренных в ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 259 ККУ. В суде приняли решение выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 45 суток.

Напомним, что согласно ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности") в случае доказательства вины задержанной грозит заключение сроком от двух до пяти лет.