Ситуация на Донбассе: один украинский боец получил ранения

Новости Украины: Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Золотое-4, Новоалександровка и Попасная.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки двое боевиков НВФ были уничтожены, один получил ранения. Кроме того боевики потеряли одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.