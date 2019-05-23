На Донбассе украинские военные уничтожили вражескую технику: эффектное видео

Новости Украины: 22 мая одним прицельным выстрелом армейцы попали прямо в бронемашину пехоты боевиков.

Украинские военнослужащие точным ударом уничтожили БМП боевиков на Донбассе. Соответствующее видео выложено на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

Отмечается, что БМП была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады им. Короля Данила благодаря аэроразведке.

"На Востоке проведена очередная успешная операция по уничтожению вражеской техники, которая несла смертельную угрозу нашим бойцам и гражданскому населению в прифронтовой зоне... Разведка, корректировка и изощренное уничтожение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня пять раз. По данным штаба ООС, дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.