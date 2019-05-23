На Закарпатье паводок разрушил мост и "отрезал" село

Новости Украины: В высокогорной Котельнице паводковая волна обрушила мост через Латорицу.

В высокогорном селе Котельница на Воловеччине паводковая волна обрушила мост через реку. На противоположном берегу села находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.

"В результате резкого поднятия воды в верховьях р.Латорица паводковая волна обрушила бетонный мост в высокогорном с.Котельница Воловецкого района", - говорится в сообщении.

Как информирует и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас, этот мост уже был поврежден во время паводка в декабре 2017 года. "На противоположном берегу села находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек. Объезда нет, люди сейчас фактически лишены автомобильного сообщения, хотя и могут переходить с берега на берег по кладке", - сообщил он.

Как информируют в ОГА, мост построен в начале 80-х годов и находится на балансе облавтодора. После предварительного повреждения строительство нового моста включили в перечень объектов Государственного фонда регионального развития (ГФРР).

"Уже сделана проектно-сметная документация, объявлен и проведен тендер на строительство, есть победитель. На этот год для строительства моста в ГФРР заложены 5 миллионов гривень плюс 500 тысяч гривень софинансирования из областного бюджета. Однако средства хоть и заложены в государственном бюджете, пока не выделены, и когда будут выделены - неизвестно", - сказал Галас.

Как информируют в ОГА, для возможности организации временной переправы в Котельницу направлены автодорожные службы.