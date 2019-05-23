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В Днепре умер тяжелораненый боец со Львова

В Днепре умер тяжелораненый боец со Львова
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова скончался тяжелораненый украинский военный со Львовщины.

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова умер тяжело раненый военный со Львова, за жизнь которого боролись пять суток.

Об этом заместитель главного врача областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев сообщил в Facebook.

"Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации. Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение, с верой в жизнь. К сожалению, на этот раз смерть была сильнее. Сердце Романа остановилось в 23.15. Скорбь, боль. Вечная слава Герою", - написал Толубаев.

48-летний боец Роман получил тяжелое черепно-мозговое ранение возле поселка Крымское Луганщины вследствие нарушения режима прекращения огня военными формированиями РФ.

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"В два часа ночи пуля подкосила опытного бойца. Попадание в лоб. Входной над правым глазом. Выходной - с левого виска", - описал ранения главврач больницы Сергей Рыженко.

18 мая его доставили в больницу сразу в реанимационное отделение. У Романа была глубокая кома, дышал на аппарате ИВЛ. После четырехчасовой операции появилось едва заметное улучшение, кома I степени. Почти пять суток нейрохирурги упорно трудились, чтобы спасти его жизнь.

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Донбасс, ВСУ, ООС, Больница им. Мечникова.
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