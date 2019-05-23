Турчинов заявил о новых испытания "Ольхи-М"

Новости Украины: В Одесской области вновь испытали ракетные комплексы "Ольха-М" и "Ольха-Р".

На юге Украины состоялся очередной этап испытаний украинских ракетных комплексов повышенной дальности ”Ольха-М” и ракет с кассетной боевой частью ”Ольха-Р”.

Об этом сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, отмечает его пресс-служба.

По словам Турчинова, продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса ”Ольха”, и ”сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности ”Ольха-М” и ракет с кассетной боевой частью ”Ольха-Р”.

Турчинов также отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса ”Нептун”, и выразил надежду, что они также пройдут удачно.

”Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой - до конца года принять на вооружение ракеты ”Ольха-М”, ”Ольха-Р” и мобильный комплекс крылатых ракет ”Нептун”. Надеюсь, что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится”, - сказал он.

Как сообщалось, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса ”Ольха”, созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) ”Смерч”.

Весной 2018 года на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса, после чего президент Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать серийное производство комплекса ”Ольха”.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса ”Ольха” и запуск линий по его серийному производству обошлись государству почти 1 млрд грн.

11 января 2019 года министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина начинает серийное производство ракетной системы залпового огня ”Ольха”.

4 апреля на юге Одесской области состоялись успешные испытания модернизированного ракетного комплекса ”Ольха-М”.