Скачать
Четверг, 23.05.2019
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
В ЕС призвали реформировать СБУ
В ЕС призвали реформировать СБУ
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала

Турчинов заявил о новых испытания "Ольхи-М"

Турчинов заявил о новых испытания "Ольхи-М"
14:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СНБО

Новости Украины: В Одесской области вновь испытали ракетные комплексы "Ольха-М" и "Ольха-Р".

На юге Украины состоялся очередной этап испытаний украинских ракетных комплексов повышенной дальности ”Ольха-М” и ракет с кассетной боевой частью ”Ольха-Р”.

Об этом сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, отмечает его пресс-служба.

По словам Турчинова, продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса ”Ольха”, и ”сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности ”Ольха-М” и ракет с кассетной боевой частью ”Ольха-Р”.

Турчинов также отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса ”Нептун”, и выразил надежду, что они также пройдут удачно.

”Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой - до конца года принять на вооружение ракеты ”Ольха-М”, ”Ольха-Р” и мобильный комплекс крылатых ракет ”Нептун”. Надеюсь, что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится”, - сказал он.

Как сообщалось, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса ”Ольха”, созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) ”Смерч”.

Турчинов: Украина уже никогда не будет частью "русского мира"

Весной 2018 года на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса, после чего президент Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать серийное производство комплекса ”Ольха”.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса ”Ольха” и запуск линий по его серийному производству обошлись государству почти 1 млрд грн.

11 января 2019 года министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина начинает серийное производство ракетной системы залпового огня ”Ольха”.

4 апреля на юге Одесской области состоялись успешные испытания модернизированного ракетного комплекса ”Ольха-М”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Турчинов, СНБО, РСЗО, Ольха-М.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь