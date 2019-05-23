Наводнение на Закарпатье: школьника смыло в реку и унесло течением

Новости Украины: В Закарпатской области мальчик во время перемены в школе пошел к горной реке посмотреть на подъем воды и упал в водоем, его унесло течением.

В поселке городского типа Воловец Закарпатской области произошло чрезвычайное происшествие. В пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации сообщили, что ученик 5-ого класса 2009 года рождения около 13:00 вышел на перемене из школы и пошел посмотреть на подъем воды в горной реке Выча.

По словам очевидцев, мальчик упал в водоем и его подхватило течением. Отмечается, что уровень воды в реке резко повысился из-за паводка. Люди бросились спасать ребенка до приезда спасателей, но им это не удалось.

На данный момент, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям обследуют берега ниже по течению.

Исполняющий обязанности председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас выразил надежду, что поиски дадут результат, и ребенок выживет.

По информации пресс-секретаря Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр, водолазов пока не привлекают, так как течение очень быстрое, нет условий для их работы.

Ранее сообщалось, что в высокогорном селе Котельница на Воловеччине паводковая волна обрушила мост через реку. На противоположном берегу села находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек. Этот мост уже был поврежден во время паводка в декабре 2017 года. Поскольку объезда нет, жители села сейчас фактически лишены автомобильного сообщения, хотя и могут переходить с берега на берег по кладке.