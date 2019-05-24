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КПВВ на Донбассе начинают переходить на летний режим работы

КПВВ на Донбассе начинают переходить на летний режим работы
05:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: КПВВ в районе ООС будут работать с 06.00 до 20.00.

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с 1 июня будут работать с 06.00 до 20.00.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"С 1 июня 2019 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06.00 до 20.00", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на летний режим работы будут переведены КПВВ:

"Золотое" – дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

"Майорское" – дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

"Марьинка" – дорожный коридор "Донецк - Курахово";

"Новотроицкое" – дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";

"Гнутово" (с. Пищевик) – дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";

"Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

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Лето, Донбасс, График, Режим, КПВВ, ООС.
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