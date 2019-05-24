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В "Борисполе" вскоре начнут строительство 8-этажного отеля

В "Борисполе" вскоре начнут строительство 8-этажного отеля
06:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На территории аэропорта "Борисполь" построят новый отель.

Строительство восьмиэтажного отеля на территории международного аэропорта "Борисполь" может начаться уже в ближайшее время.

Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко во время общения с журналистами, сообщает корреспондент Укринформа.

"За деньги инвестора разработан проект нового гостиничного комплекса, на который "Борисполь" тратиться не будет... Сейчас мы смотрим проект, на данный момент роют котлован, определяют для себя оператора. И я думаю, что даже в этом строительном сезоне, так называемом летнем, они начнут строительные работы", - отметил Зубко.

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По его словам, площадь отеля, который будет возведен за паркингом в районе терминала D составит 12 тыс. кв. метров. Всего в отеле будут оборудованы 264 номера.

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Киев, Строительство, Аэропорт, Отель, Борисполь, Терминал.
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